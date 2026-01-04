السجن لجامعي نشر فيديوهات وصور لداعش وتداولها على حسابه فايسبوك

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة عام سجنا في حق جامعي، المتهم الموقوف المسمى(ق.حسين)، لضلوعه في قضية دعم وتشجيع تنظيم إرهابي باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بعد نشره ومشاركته مقاطع فيديو ونشره صور تخصّ التنظيمات الارهابية المقاتلة ببلاد الشام ،منها التنظيم المسمى داعش.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة تسليط عقوبة 10سنوات سجنا في حق المتهم عن نفس التهم.

وكشفت مجريات المحاكمة أن المتهم (ق.حسين )، ارتكب عدة وقائع في تواريخ متفرقة من عام 2023، من خلالها قام بنشر ومشاركة مقاطع فيديو وصور تعود للتنظيمات الإرهابية ببلاد الشام، مستخدما المتهم حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

واعترف المتهم أمام القاضي بعد مواجهته بالحقائق التي وردت في محاضر الشرطة القضائية خلال مجريات التحقيق، انطلاقا من الخبرة الإلكترونية المنجزة على هاتفه النقال الذي تم حجزه بعد توقيفه مباشرة، اعترف بوضعه على أنظار الجمهور بتاريخ 13مارس 2023 صورة لأسيرات في تنظيم داعش، مرفوقة بأنشودة تدعو إلى الجهاد.

كما أقر المتهم أيضا بمشاركته مقاطع فيديو واحد منها تظهر فيه مراسم دفن جثة لشخص عليها الراية السوداء الخاصة بتظيم داعش، مرفوقا بأنشودة جهادية.

وفي واقعة اخرى وثقها هاتف المتهم وتم التوصل اليها تلك الصورة الخاصة بجواز سفر عليه راية التنظيم الإرهابي داعش، حيث قام المتهم بمشاركة الصورة على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته أكد الدفاع أن موكله طالب جامعي، ولم يكن ينوي بوضعه تلك المنشورات من صور وفيديوهات الترويج للتنظيمات الإرهابية أو تجشيعها بل كان ذلك بمحض الصدقة.

ملتمسا أقصى ظروف التخفيف لموكله المتهم.