السجن لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق وزوجته

أدين رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرنسوا فيون، بعقوبة السجن لخمس سنوات، بينها ثلاث مع وقف التنفيذ، حسب ماأفادت به تقارير إعلامية فرنسية.

وحسب ذات المصدر، فإن فرنسوا متابع في قضية إسناد وظيفة وهمية لزوجته، التي هزت حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2017.

إضافة إلى حكم الحبس، عوقب رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق بغرامة قيمتها 375 ألف يورو، وعقوبة عدم أهلية لمدة عشر سنوات.

وفي سياق متصل، حكم على زوجته بينيلوب التي اعتبرتها المحكمة الجنائية مذنبة في القضية، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، مع غرامة 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لعامين.

هذا وقد حكم على الزوجين فيون وشريكهما مارك جولو، الخلف السابق لفرنسوا فيون في دائرة سارت، بدفع أكثر من مليون يورو للجمعية الوطنية.