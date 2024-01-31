السجن لشابين قاما بحرق سيارة موظف بالبنزين بالعاصمة

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء عقوبات. تراوحت بين 3 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف ” ب.م.عبد الحق”. وسنة حبسا موقوفة النفاذ في حق المتهم الموقوف “ق.لخضر” .

وجاء منطوق الحكم بعدما توبع المتهم الأول ” ب.م.عبد الحق” بجناية وضع النار عمدا في مركبة مملوكة للغير. فيما توبع المتهم الثاني ” ق.لخضر” عدم التبليغ عن جناية. يعلم بوقوعها والتي راح ضحيتها موظف بالعاصمة يدعى ” ك.طارق”

وكشفت مجريات المحاكمة أن وقائع القضية في أنه بتاريخ 25/10/2022 تلقت مصالح الأمن الحضري السابع بسيدي يوسف. في حدود الساعة 4 سا و 15 دقيقة صباحا بلاغا من قاعة العمليات. بأمن ولاية الجزائر مفاده نشوب حريق في مركبة.

فتنقلت ذات المصالح رفقة أعوان الحماية المدنية، وعند وصولهم عين المكان تم العثور على دلو على بعد حوالي 600 متر من مكان احتراق المركبة مخبأ تحت إحدى الشاحنات به مادة سائلة.

تصريحات الضحية

كما صرح الضحية ” طارق” خلال سماعه، أنه في حدود الساعة الرابعة صباحا تم إخباره من طرف أحد الجيران أن مركبته من نوع “رونو ميقان” تحترق وعندما خرج تمكن من استرجاع وثائق السيارة قبل أن تلتهمها النيران .

كما صرح بأن جاره “ش. قويدر” وجد دلوا به سائل بالقرب إحدى الشاحنات.

ولدى سماع المتهم “ب. بلال” صرح أنه بتاريخ 24/10/2022 حوالي الساعة 21 توجه رفقة صديقه سفيان ومعهم “ب. عبد الحق” إلى عين البنيان وهناك دخل السائق سفيان إلى محطة الخدمات وملأ خزانه فيما قام “عبد الحق” بملأ دلو سعته 05 لترات بالبنزين ثم عادوا إلى بني مسوس.

مضيفا أنه و طلب منهما أن ينقلاه الى حي غميدري وبحث عن مركبة “شادي” التي كان يريد حرقها فلم يجدها ووجد في مكانها مركبة الضحية “ك.طارق “الذي يستأجر مسكنا من عند عائلة شادي .

ثم واصلوا سيرهم حتى وصلوا إلى درقانة ، و رجعوا إلى بني مسوس وفي حي الكاريار نزل المتهم ” عبد الحق” حاملا دلو البنزين سالكا طريق منزله الذي يمر بمكان ركن المركبة المحروقة ، فيما دخل هو إلى منزله وبعد حوالي نصف ساعة سمع دوي انفجار وفي اليوم الموالي التقى مع صديقه “عبد الحق” وأخبره أنه هو الذي قام بحرق مركبة “طارق “.

ومواصلة للتحقيق تم سماع المتهم “ق. لخضر” صرح بانه توجه رفقة صديقيه “بلال” و” عبد الحق” إلى محطة الخدمات بالشراقة من أجل ملأ خزان المركبة بالوقود ، وهناك قام ” عبد الحق” بملأ دلو صغير بالبنزين وأخبره بأنه ينوي حرق أحد المركبات وبعدها توجهوا إلى درقانة وعند عودتهم منها استرجع عبد الحق الدلو ، وبدأ يهدد بحرق مركبة “ش. صالح” ، ثم توجه إلى مسكنه وانصرف مرافقيه كل إلى وجهته ، وبعد فترة قصيرة سمع دوي انفجار.

في إطار التحريات تم إرسال عينة من المادة السائلة إلى مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف أين تبين بأنها وقود من نوع بنزين دون رصاص.