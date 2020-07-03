السجن لشبكة إجرامية تسوق لأكثر من ألف قارورة سائل مطهر مغشوش

مثل، مساء يوم أمس الخميس، بموجب اجراءات المثول الفوري بمحكمة الجنح بسيدي امحمد شبكة إجرامية متكونة من ثمانية أشخاص تصنع مواد مطهرة مغشوشة وتقوم بيعها بالاسواق الشعبية بالجزائر العاصمة.

ويتعلق الأمر بكل من “ب.اسامة ،ش.حميد،ب.بلال،ح. عبدالباسط ،ل.مراد،خ.يوسف،س.امحمد، س.بلال”.

المتهمون بعد مثولهم أمام هيئة المحكمة وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة عرض وبيع مواد طبية مغشوشة.

وجنحة مخالفة الزامية أمن المنتوج وجنحة ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري.

وقائع القضية انطلقت بناءا على تحقيق قامت به مصالح الشرطةلولاية الجزائر.

أين ألقت القبض على عصابة كانت بصدد بيع مواد مطهرة مغشوشة الصنع بالأسواق الشعبية بالجزائر العاصمة بكل من منطقة بومعطي والحراش.

حيث تم حجز اكثر من الف قارورة سائل مطهر مغشوش الصنع هذا وقد تأسست مديرية التجارة كطرف مدني في القضية.

حيث قضت محكمة سيدي امحمد بادانة اثنين من المتهمين بعام حبس نافذ مع ايداعهما من الجلسة و عقوبة 6اشهر حبس نافذ في حق 6 متهمين اخرين مع غرامة مالية قدرت ب 50 الف دج .