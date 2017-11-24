السجن لشرطي صفع مهاجرا في فرنسا

أفادت النيابة العامة في منطقة بولونيي سور مير الفرنسية الخميس أن حكما بالسجن لستة أشهر مع النفاذ صدر بحق شرطي فرنسي صفع عام 2016 مهاجرا في مركز تجمع للمهاجرين قرب كاليه في شمال البلاد.

وقالت النيابة العامة لوكالة فرانس برس، إن الشرطي التابع لحرس الحدود كان مكلفا نقل مهاجر إلى قاعة محكمة في مركز اعتقال إداري.

وقبل الوصول إلى القاعة حيث كان القاضي موجودا قام الشرطي بصفع المهاجر أمام ناظرة المحكمة التي شهدت ضده وكشفت الواقعة.

وبالحكم على الشرطي بالسجن لستة أشهر مع النفاذ، تكون المحكمة قد لبت طلب النيابة العامة التي اعتبرت أن الصفعة حصلت مع العلم أن المهاجر كان مقيدا.