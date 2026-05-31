السجن لصاحب حساب “صدّام حسين” روّج لـ”داعش” على مواقع التواصل الاجتماعي

سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة السجن عامين منها عام موقوفة النفاذ و100 ألف دج غرامة مالية نافذة. في ملف جنائي تتعلق وقائعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بها. توبع لأجلها ربّ أسرة يقطن بمدينة برج الكيفان شرقي العاصمة. يدعى “س.عصام” الذي وُجّه له الاتهام في إطار تحقيق قضائي باشرته مصلحة التحقيق للأمن الداخلي بالجزائر العاصمة.

وفي قضية الحال جاء منطوق الحكم في حق المتهم “س.عصام”، بعدما طالبت النيابة العامة في الجلسة بإدانته بـ10 سنوات سجنا. و500 ألف دج غرامة مالية نافذة مع منع المتهم من ممارسة حقوقه الوطنية والسياسية. لارتكابه جناية الإشادة بالأفعال الإرهابية وتشجيعها. وجناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال لنشر أفكار تنظيمية إرهابية.

وفي تفاصيل أخرى، انطلقت وقائع القضية على إثر رصد حساب الكتروني على موقع التواصل الاجتماعي ” تيكتوك” الذي يحمل تسمية “صدام حسين”، يقوم صاحبه بعرض منشورات تشيد بالأفعال الإرهابية للتنظيم الإرهابي ” داعش”. ببلاد الشام والعراق والتشجيع على الأفكار الهدامة والفكر المتطرّف.

ومع فتح تحقيق قضائي، جرى تحديد هوية صاحب الصفحة المدعو “س.عصام”، وتم توقيفه وسط مدينة الحميز في ماي 2025، وإحالته للتحقيق.

كما خلُصت الخبرة الالكترونية المنجزة على هاتف المتهم أن المعني قام بفتح حسابه على منصىة “تيكتوك” شهر أوت 2024، ووضع له تسمية ” صدام حسين”. وبدأ يستغله في نشر وترويج الأفكار الإرهابية والجهداية المتطرّفة. كما قام بالتفاعل مع عدة حسابات ذات صلة بالتنظيم الإرهابي ” داعش” من عدة جنسيات سورية، عراقية، ويمنية ..إلخ.

ومن خلال نشاطه المشبوه قام المتهم بعرض كل الإصدارات الأخيرة لذات التنظيم الإرهابي، ومشاركتها مع أصدقائه بداخل وخارج الوطن، تشجيعا وإشادة بـ” دواعش” سوريا والعراق.

كما كشفت الخبرة التقنية، أن المتهم قام بتبادل أفكار تطرفيّة ضمن محادثات سرية في مجموعات مغلقة، على حسابه ” صدام حسين” وحسابه الثاني على منصة “فايسبوك” المعنون بـ “الله أكبر”.

وفي إطار التحقيق، تبيّن أن المتهم، كان في اتصال مستمر مع إرهابيين ” دواعش”، من بينهم ” محمد زغول” من دولة الأردن، الذي كان يحدثه ويشجعه عن عودة ” الخلافة”، على غرار أصحاب حسابات مستعارة مثل ” المجاهد”،” فوفا عمارة”،”الموحد” ” حلب”..الخ.

كما شارك المتهم أصدقاؤه أناشيد جهادية تمجّد الأعمال التي يقوم بها التنظيم الإرهابي ” داعش”. قام بتحميلها على هاتفه النقال مع عدة فيديوهات توضّح العمليات الإرهابية التي ينجزها التنظيم. والتدريبات في معسكرهم.

كل هذه الوقائع وغيرها، واجهها المتهم أمام هيئة المحكمة، خلال مثوله للاستجواب. غير أن المعني اعترف بكل الحسابات الاكترونية. التي أنشأها على منصات التواصل الاجتماعي. لكونه متأثر ومعجب بالعمليات القتالية، نافيا نيّته الالتحاق بالتنظيم الإرهابي بدولة الشام والعراق. أو معرفته لأعضاء التنظيم أو قادته.

كما اعترف المتهم بنشره على حسابيه “صدام حسين” و” الله أكبر”. وكذا الصفحة الالكترونية المعنونة بـ” باقية وتتمدّد بإذن الله تعالى”. التي تشيد في مضمونها وتروّج لتنظيم “داعش” والفكر الجهادي.

