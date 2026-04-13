السجن لصاحب حساب “نوح الأندلسي” عرض منشورات تشيد بالأفعال الإرهابية على “تيكتوك”

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين عقوبة عام سجنا نافذا، في حق طالب جامعي 24 سنة، المتهم الموقوف المدعو “ق.وليد”، لضلوعه في قضية الإشادة بأفعال إرهابية ، عن طريق نشر تسجيلات باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض تجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي ودعم أنشطته ونشر أفكاره.

وجاء منطوق الحكم، بعدما التمس النائب العام في الجلسة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم، مشددا في مرافعته أن الوقائع التي ارتكبها المتهم تشكل جناية، خاصة وأن الأفعال تم رصدها على منصات التواصل الاجتماعي وهي جريمة واسعة النطاق سريعة الانتشار.

وفي التفاصيل كشفت مجريات المحاكمة، أن التحريات في ملف الحال، انطلقت عقب ظهور حسابين الكترونيين على تطبيقتي ” تيكتوك”، و”فايسبوك”، عرض صاحبه في الحساب الأول المعنون باسم “غرب إفريقيا” العديد من المنشورات والفيديوهات التحريضية والمشيدة بالأفعال الإرهابية.

حيث كان المتهم يشيد بالتنظيم الإرهابي ” داعش” وتجديده لبيعة الخليفة المزعوم حاليا لذات التنظيم، مع إعادة نشر على جداريتيه مضامين هدّامة تشيد بالأفعال الإرهابية من خلال فيديوهات وصور تمجّد وتحرّض على الجهاد والقتل مع الطاعة والولاء في سبيل الجماعات الإرهابية المتطرفة “التنظيم الإرهابي بما يعرف بالدولة الإسلامية ” داعش”.

وعلى حساب الفايسبوك المعنون باسم “نوح الأندلسي”، قام المتهم “ق.وليد” بنشر الفكر المتطرف الجهادي الإيديولوجي.

بنفس الطريقة التي انتهجها على حسابه الآخر “تيكتوك”.

ومواصلة لإجراءات التحقيق، تبيّن أن المتهم يحوز على عدة أٍرقام هاتفية أغلبها مرتبطة بحسابيه المشبوهين وحسابات أخرى مثل ” أنستغرام” ،”تليغرام”، “واتساب”،و” فيبر”.

حيث تمّ حجز كل الشرائح الهاتفية، مع توقيف المتهم واقتياده إلى جهات التحقيق.

ولدى مواجهة المتهم بالأدلة التقنية، التي كانت بحوزة رجال الشرطة، اعترف المتهم بالأفعال التي ارتكبها، مصرحا أن الحسابين ” تيكتوك”و ” فايسبوك” فتحهما منذ قرابة 6 أشهر مع عدة حسابات أخرى بأسماء مستعارة.

وأقرّ ” ق.وليد” أنه من خلالهم يقوم بمتابعة النشاطات الإجرامية للتنظيمات الإرهابية من خلال تحميلها ونشرها أو إعادة نشرها، بينما يستقبل الفيديوهات والصور على تطبيقة تليغرام.

وعن الحساب المعنون باسم ” لوح الاندلسي “، فقد أنكر المتهم في الجلسة أنه فتحه أو يتذّكر فتحه، بينما أقرّ أنه قام بنشر بقية المناشير التي تم رصدها على حساب “تيكتوك”.

وبرر المتهم منشوراته تلك بتعاطفه مع القضية الفلسطينية ودعمه للشعب الفلسطيني، نافيا تشجيع الأفعال الإرهابية التي يرتكبها داعش في سوريا والعراق.