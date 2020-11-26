السجن لعصابة إختطفت شخصا وقامت بتجريده من ثيابه في فرندة بتيارت

أدانت اليوم محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت 4 أشخاص بـ 10 سنوات سجنا نافذة وآخر بعام حبسا وتبرئة المتهم السادس بعد تورطهم في اختطاف وتعذيب شخص وتصويره عاريا وابتزازه بنشر صوره.

تفاصيل القضية تعود الى شهر نوفمبر من السنة الماضية حيث تعرض الضحية في الثلاثينات من العمر لعملية اختطاف من طرف الجناة الذين قاموا بتعذيبه.

وقام احدهم بالتبول عليه وتصويره عاريا بعد تجريده من ملابسه داخل محل تجاري وسط مدينة فرندة ثم قاموا بإبتزازه وتهديده بنشر مقاطع الفيديو في الانترنت.

وطلبوا منه مبلغ مالي قدره 100 مليو مقابل عدم نشر صوره قبل أن تتمكن مصالح الدرك الوطني من تحريره و توقيف المتهمين حيث تم ايداع 4 منهم الحبس الإحتياطي و أحيلت قضيتهم الى الجنايات.

وخلال المحاكمة حاول احدهم التنصل من الجريمة بينما اعتبر ممثل النيابة ان الجريمة خطيرة والتمس 10 سنوات و500 الف دج غرامة مالية في حق الموقوفين الأربعة.

وعامان حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية في حق بقية المتهمين غير الموقوفين.

قبل ان تنطق المحكمة بإدانة 4 الوقوفين بـ 10 سنةات سجنا وعام حبسا لمتهم معهم غير موقوف والبراءة للسادس .