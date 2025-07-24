السجن لـ”ڨزانة” بعدما نصبت على نسوة وسلبتهن مجوهراتهن بمنازلهن

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة. لسيدة في العقد الخامس من العمر ” ر.س.خ” بعدما نصبت على إمرأتين. وسلبت لهن مجوهراتهن عن طريق إستعمالها للشعوذة .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال المتهمة تبلغ من العمر 50 سنة تنحدر من ولاية غليزان متواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. مثلت امام هيئة المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها عن ذات الجهة القضائية. بعدما صدر ضدها حكم غيابي يقضي بإدانتها بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج مع إصدار أمر بالقبض ضدها. لمتابعتها بالنصب بعد شكوى تم رفعها ضدها من طرف إمراتين.

وذلك بعدما ذهبت اليهن المتهمة الى مقر إقامتهن قصد طلبها شرب الماء ،وبمجرد ان قامتا بفتح الباب لها بدأت تسألهن عدة اسئلة. وتلقي عليهن تعاويذ المتعلقة بالشعوذة. لتقوما الضحيتين بتسليم لها مجوهراتهن في قطعة قماش. وبعد ان ذهبت تفطنت الضحيتين بأن قطعة القماش بها قطع سكر.

كما أن المتهمة وبعد مثولها أمام هيئة المحكمة وجهت لها تهمة النصب و خلال جلسة المحاكمة، أنكرت التهم المنسوبة إليها. مضيفة ان الشكوى التي رفعت ضدها كيدية لأنها مسبوقة في قضية الشعوذة ،وبمجرد رؤية صورتها تمت متابعتها قضائيا. واكدت انه بتاريخ الوقائع كانت متواجدة بالمؤسسة العقابية وهي ام لخمس اطفال. مصابة بمرض مزمن ملتمسة تبرئتها من التهمة المنسوبة اليها.