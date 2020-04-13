أصدرت محكمة القليعة أحكاما مابين سنتان و3 سنوات سجنا نافذا في حق 17 متهما والرقابة القضائية لأربعة قصر في قضية أحداث الشغب بالدويرة.

وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، أن المجموعة تتكون من 21 شخصا أعمارهم مابين 16 و48 سنة

تفاصيل القضية تعود إلى قيام مجموعة من الأشخاص بالمشاجرة بالطريق العام على مستوى حي 210 مسكن بالدويرة.

أين تم إستعمال الأسلحة البيضاء المحظورة ما ترتب عنه المساس بالسكينة العامة وتحطيم أملاك الغير منها زجاج النوافد والسيارات.

وعلى إثر ذلك، قامت قوات الدرك الوطني بالتدخل وتوقيف 21 شخصا بينهم 4 قصر شاركوا في المشاجرة.

وخلال عملية التوقيف تم رشق قوات الدرك بالحجارة.

العملية مكنت من حجز خناجر، سيوف وقارورات من المولوطوف إستعملت في المشاجرة .

هذا وقد تمت متابعتهم بتهم الاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية العصيان المشاجرة تخريبب ملك الغير والتمجهر

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وأضاف البيان أنه تم إحالة البالغين على محكمة الجنح.

أين صدر في حقهم أحكام تراوح بين 3 سنوات حبس نافذ مع غرامة مالية 100 ألف دينار، مع أمر بالإيداع لـ 4 منهم

كما اصدرت المحكمة حكما بسنتان حبس نافذ مع غرامة مالية قدرت 100 الف دينار ضد 13 منهم مع مصادرة المحجوزات.

في حين تم إخضاع القصر 4 تحت نظام الرقابة القضائية من قبل قاضي الأحداث.