السجن من سنة إلى 4 سنوات ضد المتورطين في قضية استغلال مرملة بالمنطقة المحمية للقالة

إلتمس ممثل النيابة لدى محمكة القالة بولاية الطارف مساء أمس الاثنين، تسليط عقوبات تتراوح ما بين سنة و 4 سنوات نافذة، في حق 4 متهمين متورطين في قضية منح رخصة استغلال مرملة تقع بالمنطقة المحمية عبر الحظيرة الوطنية للقالة.

وهذا في تهم متعلقة بإستغلال نشاط منجمي في موقع محمي بموجب اتفاقيات دولية و الى جانب التزوير و الإستعمال المزور والتواطؤ وسوء استخدام السلطة و ذلك في قضية أجلت مرتين.

و تعود وقائع القضية كما ورد في قرار الإحالة إلى العام 2017 بعد فتح تحقيق معمق من طرف مصالح الدرك الوطني للطارف.

حيث جاء تنفيذ الرخصة الممنوحة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تحت وصاية الوزارة لذات الشركة الخاصة لاستغلال الرمل بقرار من مجلس الدولة الذي أحيلت له القضية.

وقد طالب ممثلو الطرف المدني بما قيمته 20 مليون دينار تعويض عن الضرر و إلغاء رخصة الاستغلال.

في حين سيتم النطق بالحكم في هذه القضية يوم 20 ماي المقبل.