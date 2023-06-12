السجن يهدد رب أسرة حاول اجهاض قريبته بعد علاقة غرامية جمعتهما

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم غير الموقوف “ح.ز” رب أسرة. عن جناية محاولة الإجهاض المفضي إلى الوفاة. والتي راح ضحيتها قريبته العشرينية “ح.ي”.

بحيث توفيت الضحية بأحد المستشفيات في العاصمة، متأثرة بحالة اجهاض لطفلها الغير شرعي في الأشهر الاولى من الحمل. نتيجة علاقة غرامية جمعتها مع المتهم الذي تبين أنه مسبوق في قضايا المخدرات.

قضية الحال انطلقت وقائعها بتاريخ 6 اوت 2019، على الساعة العاشرة ليلا، في أعقاب بلاغ ورد فرقة الأمن الحضري بعين طاية. عن وفاة فتاة في مصلحة الإنعاش بمستشفى المدينة المسماة “ح.ا” ادخلها الى المستشفى المدعو” ش.م أ” في حدود الساعة الخامسة صباحا وتوفيت الثالثة ونصف مساء دون معلومات أخرى.

وعليه تم فتح تحقيق في ملابسات الوفاة، لتبين أن الضحية غادرت المنزل العائلي منذ حوالي 20 يوما. وخلال الاتصال بها من طرف والدها لا ترد. فيما أكدت شقيقتها “ح.ي” أن المرحومة تلقت مكالمة من أحد أقاربها وهو المتهم في القضية المدعو “ح.ز” ليخبرها أن شقيقتها في المستشفى.

الصحية تربطها علاقة غرامية بالمتهم

كما أكدت أن أختها كانت تربطها علاقة عاطفية بالمتهم ومنذ شهر أخبرتها صديقتها المقربة المسماة “إ.ب”. بأن أختها حامل منذ شهر ونصف إثر علاقة غير شرعية مع قريبها “ح.ز”.

وأضافت أنه في ثاني اتصال من “ب.إ” أخبرتها أن أختها المرحومة صحتها متدهورة. وتم نقلها إلى مستشفى الرويبة. حيث بقيت معها في الشقة ببرج البحري لمدة 5 أيام ثم استأجرت منزل بمدينة اسطاوالي. أين أخبرتها بأنها سوف تتجه إلى قريبها “ح.ز” لإيجاد حل لحالها. ومنذ تلك الفترة لم تسمع عنها أخبار إلى غاية وفاتها.

وفي اطار التحقيق خلص تقرير الطبيب الشرعي بتاريخ 7 اوت 2019، أن سبب الوفاة تعود لسببين أولهما انتشار جراثيم في الدماغ. وانتقلت الى الأعضاء التناسلية، الناتج عن علاقات جنسية متعددة. وأما ثانيهما، الكشف عن حالة إدمان على المخدرات. تم تقييمها من عينات البول.

كما أن الضحية كانت برفقة المتهم في شقة باسطاوالي بعدما لجأت اليه لإيجاد حل لحملها، ليطلب منها اجهاض الجنين.

المتهم في الجلسة أنكر محاولته لاجهاض الضحية قريبته. فيما أنكر بأن الفتاة قريبته حملت منه، كونها كانت معتادة السهر، في حين أنكر ادعاءاته شقيقتها ووالديها في الجلسة. اين أكدوا ان المرحومة غادرت المنزل العائلي خوفا من الحمل. وسيرتها حسنة، كما أن المتهم استغلها عاطفيا وهي في مقتبل العمر.

والجدير بالذكر أن المتهم ” ح.ز” مثل أمام محكمة الحال، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر عن ذات الهيئة القضائية. والقاضي بإدانته بـ10 سنوات سجنا.