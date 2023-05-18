السجن يُهدد مسبوقا حاول قتل صديقه ثأرا منه لواقعة إرتكبها بسجن “سركاجي”

إلتمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الخميس، تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف ” ص ك” مسبوق قضائيا عن جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار.

الجريمة راح ضحيتها ابن الحي المدعو ” س.محفوظ” الذي تلقى عدة طعنات قاتلة على مستوى البطن والظهر كادت تكلفه حياته. مما استدعى تدخل الطاقم الطبي بمستشفى “مايو”، لأجراء عملية جراحية مستعجلة للمجنى عليه مع تمكينه من هجز طبي مدته 30 يوما.

وخلال عرض القضية، فإن الوقائع تعود إلى تاريخ 12 جويلية 2011، أين توجه المتهم في حدود الساعة الواحدة ليلا، إلى منزل شقيقه القاطن بعمارة بحي مناخ فرنسا وهو في حالة سكر متقدمة. وعند وصوله اصدر صوتا عاليا، مما أحدث ازعاجا لسكان العمارة. وخلال محاولته فتح الباب، تهجم عليه المتهم الموقوف ” ص ك ” وأشقائه ” ص.ف”،” ص.م”، “ص.ب”. حيث تلقى 4 طعنات متتالية بواسطة سكين استقرت في بطنه وظهره، أسقطته أرضا وهو يحاول الفرار.

وعليه تم نقل الضحية إلى مستشفى لمين دباغين، أين خضع لعملية جراحية مستعجلة، كلفته المكوث لمدة 5 أيام وعجز عجز طبي لمدة 30 يوما.

وخلال مجريات التحقيق أفاد الضحية، أن من اعتدى عليه بالسكين هو صديقه ” ص.كمال”. حيث كان هو مسؤول الحراسة بالزنزانة التي كانا متواجدا بها “كمال” نزيلا معه. وفي أحد الايام قام المتهم بكسر مصباح الإنارة فقام بالتبليغ عنه لدى مسؤولي المؤسسة العقابية سابقا ” سجن سركاجي”. ويرجح أن سبب الإعتداء هو الثأر منه.

كما أضاف الضحية أن المتهم تهجم عليه برفقة شقيقيه ” فارس”،و” محي الدين”،” بوعلام”.

ووتم في إطار التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن بالعاصمة. توقيف المتهمين الاشقاء جميعهم، ليتم محاكمتهم وعقابهم باحكام متفاوتة.

كما مثل خلال الجلسة المتهم “”ص.ك” لمواجهة التهمة المنسوبة إليه أين أنكرها جملة وتفصيلا. فيما تم السماع لاشقائه كشهود بعد مغادرتهم السجن لاستنفاذ العقوبة. أما الضحية فقد تراجع عن أقواله مصرحا بأنه ليس يتذكر من اعتدى عليه، بسبب عتمة الليل.