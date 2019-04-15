السجن 10 سنوات لزوج فنانة مصرية مشهورة زور توقيعها وسرق أموالها

أدانت محكمة الجنايات المصرية، زوج الفنانة المصرية سميحة أيوب، و في نفس الوقت مدير أعمالها بالسجن 10 سنوات، بتهمة سرقة أموالها، بعد تزوير توقيعها على شيكات بنكية.

حيث كان “أحمد.ن” بحكم عمله مع الفنانة و زواجها عرفيا منها، يقوم بسحب مبالغ مالية من حساباتها بالبنوك للانفاق على أعمال فنية مشتركة بينهما، حسب ما نقله موقع العربية.

وقالت الفنانة البالغة من العمر 87 عاما، أن المتهم عمل مع زوجها الراحل سعد الدين وهبة لمدة 7 سنوات، لذلك أوكلت إليه سحب بعض أموالها بعد زواجه منها.

مضيفة أنه خان الأمانة، واستولى على أموالها بتوقيعات مزورة منسوبة لها، حيث تمكن من الاستيلاء على 120 ألف دولار من أموالها المودعة بالبنوك.

كما حصل على قرض بمبلغ 3 ملايين جنيه، بضمان وديعة خاصة بها، خلال الفترة الممتدة من 2015 و 2017.

لتفاجئ بعد ذلك أن زوجها المتهم، يملك شيكات بنكية خاصة بها، بتوقيعات مزورة لها، أين تمت احالة المتهم للمحاكمة، أين قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.