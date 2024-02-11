السجن 10 سنوات يهدد “موح قامبي” وآخرين منظم رحلات “الحرقة” من شاطئ “لابوانت”

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاحد 10سنوات سجنا. ومليون غرامة مالية في حق 10 متهمين من بينهم 6 موقوفين بسجن الحراش. لضلوعهم في جريمة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية انطلاقا من شاطئ “فرونكو” لابوانت بيسكال”.

ويقود الرحلات السرية المتهم الموقوف الرئيسي “م.عبد السلام” المكنى “موح قامبي”. حيث اقتنى 300 لتر من البنزين. وجهاز تحديد المواقع وبوصلة التي تم اجهاضها في أوانها بسبب عطل أصاب المحرك.

تتلخص وقائع بتاريخ 26-10-2022 على مستوى أمن باب الوادي، وضع تحت تصرفهم كل من المدعو “ب. ن محمد رياض” طالب جامعي، “ش ايوب”، “خ. ن. أيوب”،”ج.بدر الدين”. الذين تم إيقافهم في حدود 5 صباحا وهم بصدد محاولة مغادرة التراب الوطني انطلاقا من شاطئ ميرامار الرايس حميدو.

كما تم استرجاع جهاز تحديد المواقع (GPS)، بوصلة، 50 أورو. 12 بطارية ليثيوم، 03 قارورات زيت محرك 01 لتر، 09 دلاء بنزين 30 لتر مملوءة.

ولدى سماع المدعو “ب. ن.محمد رياض” الذي تم إيقافه رفقة “أيوب”. صرح أن “موح غامبي”. هو من قام بتنظيم الرحلة سرا، حيث أخبره عن موعد ومكان انطلاقها. كما طلب منه التوجه لشاطئ ميرامار والانتظار.

كما أفاد “ج. بدر الدين” الذي تم إيقافه رفقة ابن عمته “خ. نبيل” بالرايس حميدو. أنه في حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا اتصل به هاتفيا. “موح غامبي” وطلب منه بيعه ثلاثة صدريات نجدة فرفض ذلك.

واعترف “ش. أيوب” تاجر بالعاصمة، أنه تقدم إليه صديقه”ه. يونس”، وأعلمه عن تنظيم رحلة غير شرعية. من قبل أصدقائه المقيمين بالرايس حميدو، وانه سيغادر معهم.

وبتاريخ 25-10-2022 في حدود الساعة الثامنة و النصف مساء. توجه رفقة صديقه “يونس” الى ميناء الرايس حميدو اين افترقا وبقي وحده الى منتصف الليل و النصف تقريبا. وأن صديقه ذهب الى الرايس حميدو للالتقاء بأصدقائه للتحضير لعملية الحرقة.

وفي الجلسة تناقضت تصريحات المتهمين يتقدمهم المتهم الرئيسي “م.عبد السلام”. الذي ادعى بأنه ضحية سرقة قاربه من طرف أشخاص لا يعرفهم. كما ليست له علاقة بالرحلة السرية.