أدانت اليوم الأربعاء محكمة الاستئناف الجنائية لوهران بالسجن12عاما نافذا في حق امرأة اختطفت طفلة في السادسة من العمر وتعريضها للخطر.

وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على هذه المرأة في جانفي الماضي بالسجن المؤبد بناء على التماس للمدعي العام .

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدانة والبالغة من العمر 55 سنة والتي تعمل كخادمة بأحد المنازل بدوار “بوجمعة” شرق وهران. بإصطحاب الصغيرة في غياب والدتها الى شاطئ مرسى الحجاج لاستعمالها في التسول

أين قصدت الأم مصالح الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنتها كما قررت الذهاب الى بلدية أرزيو أين تقطن الخادمة.