السجن 4 أشهر نافذة للشاب الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أصدر القضاء الفرنسي مساء أمس الخميس في حق داميان تاريل 28 عاما، والمتهم بصفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. قرارا يقضي بالسجن 18 شهرا مع إيقاف تنفيذ 14 منها.

وحسب أليكس بيرين المدّعي العام لمنطقة فالنس، فقد وجهت لتاريل تهم تتعلّق بممارسة أعمال عنف. لم تتسبب بعجز، ضد شخص يتولى سلطة عامة”. كما قضت المحكمة بمنع تاريل من تولي أي منصب عام مدى حياته. كما حظرت حيازته الأسلحة لمدة 5 سنوات. وجاء الحكم على تاريل بعد يومين فقط من وقوع الحادث في منطقة دروم جنوبي شرقي فرنسا. وأقر داميان تاريل بصفع ماكرون خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى منطقة دروم بجنوب شرق البلاد. لكنه أبلغ المحققين بأن فعلته لم تكن مع سبق الإصرار.

وخلال الجلسة قال تاريل إنه لم يخطط لصفع الرئيس مسبقا. لكنه شعر بالاشمئزاز عندما رأى نظرات الرئيس المنافقة التي أرادت أن تجعل منه واحدا من ناخبي ماكرون فصفعه”، حسبما أفادت شبكة “يورونيوز”. وأبلغ تاريل المحكمة -وهو عاطل ومن محبي المبارزة ويقول إنه متعاطف مع اليمين- أنه فعل ذلك لأن الرئيس وقف مع كل ما هو في غير صالح فرنسا.