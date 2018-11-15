السجن 4 سنوات للمتهمين في قضية نهب 50 هكتار بسكيكدة

التمست نيابة محكمة سكيكدة، مساء اليوم، عقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق 4 متهمين من بينهم واحد في حالة فرار بفرنسا، في قضية نهب 50 هكتار ببلدية الحدائق.

حيث تم متابعتهم بتهم تتعلق بالنصب، تبديد أشياء محجوزة، جنحة التعدي على الملكية العقارية، المشاركة.

وحسب مصادر عليمة، تعود القضية إلى شهر جانفي من العام الجاري، عندما تقدم صاحب القطعة الأرضية المذكورة بشكوى إلى مصالح الأمن مفادها، إقدام مجموعة من الأشخاص على الاستيلاء على أرض ملكا له موجودة بمنطقة الزفزاف وبالتحديد بالمحجرة الرومانية ببلدية الحدائق.

حيث تم تجزئتها وبيعها كقطع أرضية للبناء بطريقة غير قانونية، وذلك عن طريق الإشهار لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قام أحد المتهمين، الإعلان عن ذلك بمنشورات على جدار محله الكائن بوسط مدينة سكيكدة.

التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن المختصة، خلصت إلى أن المتهم الرئيسي صاحب المحل قام بالاستيلاء على المساحة المذكورة رغم علمه بأنها ملك للغير.

حيث باشر عملية البيع، وكان يتفق على بيع القطع بمحله مقابل مبالغ مالية مغرية.

وخلال المحاكمة، اعترف المتهم الرئيسي بما نسب إليه، فيما نفى المتهمين الآخرين تلك التهم،

هذا وقد تم تأجيل الفصل في القضية إلى وقت لاحق.