السحب الفوري لـ 3 كواشف عن الغاز وجهاز التدفئة من السوق 

قررت وزارة التجارة وترقية الصادرات بالسحب الفوري لـ 3 علامات لأجهزة الكشف عن غاز أحادي أكسيد الكربون وجهاز التدفئة من السوق الوطنية.

وجاء هذا القرار عقب صدور نتائج الفحوصات، والتي أظهرت عدم مطابقة 3 علامات للمعايير الصارمة للسلامة المعتمدة.

ويتعلق الأمر بكل من:

علامة براند Brand من نوع Brand Arina

علامة سوناريك SONARIC من نوع JKD-602

علامة كوندور Condor من نوع CMD220

كما اظهرت نتائج التجارب المنجزة على جهاز التدفئة الحامل لعلامة «Maxwell » نموذج « Max RGD10ND »، عن عدم مطابقته لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 جانفي 2016. والمتعلق بالنظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق.

وبهذا تعلن الوزارة في بيانها عن السحب الفوري لهذه الأجهزة من السوق. كما تدعوا جميع المستهلكين الذين اقتنوا هذه الأجهزة التوقف عن استعمالها فورا.

وجاءت هذه العملية في إطار مواصلة العملية الرقابية الخاصة بالتأكد من مطابقة أجهزة التدفئة بالغاز وكواشف أحادي أكسيد الكربون لمتطلبات الأمن الخاصة بها.