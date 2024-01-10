السحب الفوري لهذه العلامات من أجهزة التدفئة وأجهزة كواشف للغاز   

قررت وزارة التجارة وترقية الصادرات اليوم السحب الفوري لـ 4 أنواع من أجهزة التدفئة بالغاز.

كما اعلنت الوزارة سحب 4 أنواع من كواشف أحادي أكسيد الكربون، وهذا لعدم مطابقتها لمعايير السلامة المعتمدة.

ونقلا عن وأج أوضحت الوزارة في بيانها عن السحب الفوري لـ 4 أنواع من أجهزة التدفئة وهي: علامة ماكسوال Maxwell، ويتعلق الامر بنموذج ماكس أر جي 14 أن دي Max RGP14ND.

كما تم سحب جهز التدفئة من علامة لعلامة “براند أرينا” Arina Brand من نوع “KF-B131-01″ و”KF-B100-04”. وكذا جهاز من علامة “أطلس” Atlas نموذج “SIROCCO”. وأيضا علامة “زاس توربو” (Zass Turbo) من نوع “N26PRO”،

وبخصوص كواشف غاز احادي أكسيد الكربون قررت الوزرة سحب كل من جهاز الكشف من علامة “جومبو” Jumbo .

وكذا جهاز من علامة “ماد ماكس” MAD-MAX من نوع “MD-DCO-921 “. وأيضا جهاز لعلامة “براند” BRANDT من نوع “B-DETEC-CO37” . وكذا جهاز الكشف الحامل لعلامة “الرو” ELRO نموذج “RM33”.

واكد الوزارة في ذات البيان أن قرار السحب الفوري لهذه الاجهزة جاء عقب التجارب بعد التجارب المنجزة على مستوى مخابر قمع الغش التابعة لها، والتي أسفرت عن عدم مطابقتها لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 جانفي 2016 والمتعلق بالنظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق.

وبهذا تدعو الوزارة جميع المستهلكين الذين اقتنوا هذه الأجهزة التوقف عن استعمالها فورا.