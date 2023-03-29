السحر إنقلب على الساحر.. ثعبان يلدغ رامز جلال بمقلبه!

تعرض الفنان المصري رامز جلال للدغ من الثعبان في برنامجه “رامز نيفر إند”، الذي يذاع على شاشة mbc مصر.

ووقع الحادث خلال الحلقة التي استضاف فيها رامز جلال الفنانين محمد فراج وبسنت شوقي.

وحالو رامز جلال افزاع ضيفيه بالثعبان، ولكنه لدغه بمجرد أن حاول امساكه لاخراجه من العلبة. ليكتشف أنه أصيب في إصبعه الذي بدأ ينزف وهو ما أثار قلق الجميع.

حيث أخذ الفنان محمد فراج يسأل رامز عما إذا كان الأمر حدث بالفعل أم لا. وأسرع رامز جلال من أجل ربط الجرح والتخلص من الدم الذي ينزف.

وبعدها نزل الجميع إلى الأرض، وسريعا توجه رامز جلال إلى سيارة الإسعاف من أجل رؤية الأطباء والاطمئنان على الجرح الذي تعرض له.

وكرر رامز سؤاله مرة أخرى عما إذا كان هذا الثعبان ساما أم لا. لكن الجميع حاولوا طمأنته وأكدوا له أن الثعبان الخاص بالمقلب غير سام.