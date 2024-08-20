السد الأخضر: أوامر بالإسراع في وتيرة إنجاز العمليات الأساسية المبرمجة لسنتي 2023 و2024

ترأس يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء 20 أوت 2024 ، اجتماع عمل خصص لتقييم مدى تجسيد مختلف العمليات المسجلة في إطار إعادة بعث و توسيع السد الأخضر لسنتي 2023 و 2024، و تحضير البرنامج المسطر لسنة 2025 .

وحضر هذا الإجتماع الدوري الخاص بإعادة تهيئة وتوسيع السد الأخضر، محافظي الغابات و مدراء المصالح الفلاحية المعنية بهذا المشروع الاستراتيجي (13 ولاية) و كذا إطارات المديرية العامة للغابات، و مجمع الهندسة الريفية GGR، و المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية BNEDER ، و المحافظة السامية لتطوير السهوب HCDS .

وحسب بيان الوزارة، فقد ثمن الوزير، في مستهل أشغال الاجتماع، المجهودات المبذولة من طرف إطارات وأعوان قطاع الغابات للوقاية و مكافحة الحرائق و المحافظة على الثروة الطبيعية الوطنية.

فيما يخص تقييم العمليات المتعلقة بتأهيل السد الأخضر، ذكر الوزير بالأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الهام الذي يندرج ضمن أولويات السلطات العليا للبلاد نظرا لأبعاده البيئية والإقتصادية يضيف المصدر نفسه.

في هذا الصدد، وبعد العرض التقييمي الذي قدمته المديرة العامة المكلفة بالمشروع، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في وتيرة إنجاز العمليات الأساسية المبرمجة لسنتي 2023 و 2024 لا سيما ما تعلق بالغراسات و نقاط حشد المياه و فتح المسالك، و أشغال التهيئة و كذا الشروع فورا في تحضير برنامج العمل الخاص بسنة 2025 .

كما ذكر المسؤولين على انجاز هذا المشروع الاستراتيجي بضرورة إدراج المؤسسات الصغيرة و المصغرة المحلية لتسريع وتيرة الإنجاز.