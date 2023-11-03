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الرياضة

السد القطري يستذكر نجومه السابقين في هذه المناسبة الأليمة

بقلم فيصل زيان بوزيان
السد القطري يستذكر نجومه السابقين في هذه المناسبة الأليمة
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قامت إدارة نادي السد القطري، اليوم الجمعة، بإعادة نشر صورة لقدماء الفريق، وبقيادة اللاعب الدولي السابق نذير بلحاج.

وقام حساب السد، عبر منصة x، بنشر صورة للاعبي الفريق تعود لجيل 2012، المتوج برابطة أبطال آسيا، وهم يرتدون قميص موحد يحمل عبارة غزة تنتصر.

وأرفق حساب نادي السد الصورة بعبارة:”شعور الجمعة”،وذلك كنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني، في ظل الإعتداءات ومجازر الكيان الصهيوني.

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