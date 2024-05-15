السد القطري يودع بونجاح :”كنت خير سفير للجزائر الحبيبة”

لمح مجلس إدارة نادي السد القطري، إلى مغادرة الدولي الجزائري بغداد بونجاح نهاية الموسم الكروي الحالي .

وقال نادي السد القطري، في بيان له، عبر منصة “إكس” اليوم الأربعاء، عن مشوار ابن مدينة السد القطري “في مسيرتك مع الزعيم، صنعت الانجاز وفي بعض الأحيان الإعجاز، كنت خير من يمثل اللاعب العربي وخير سفير للجزائر الحبيبة”

كما أضاف بيان السد القطر ي”عشقوك من هم في المدرجات شكرا لكل لحظة شاركت في صنعها و جمعتنا شكرا لكل ابتسامة”.

وختم نادي العالمي “ستبقى جزء مهم من تاريخ النادي لكل لقاء، وداع”.