السد القطري يكشف مدة غياب بوناصر

أعلنت إدارة نادي السد القطري عن خضوع المدافع الجزائري عبد الصمد بوناصر لعملية جراحية على مستوى الكاحل.

وقالت أن عبد الصامد بوناصر، خضع للعملية الجراحية بمستشفى اسبيطار بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكشفت إدارة السد القطري، عن مدرب غياب بوناصر الذي سيصل إلى 3 أشهر كاملة، وهو الذي أصيب في وقت سابق في إحدى الحصص التدريبية.

كما ينتظر، أن يخضع المدافع السابق لفريق اتحاد العاصمة لفحص ومتابعة خاصة، قصد تجهيزته بشكل أفضل للمنافسة الرسمية.

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