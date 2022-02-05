السد يفوز بخماسية وبونجاح يواصل صيامه عن التهديف

حقق نادي السد القطري، اليوم السبت، فوز عريض بخماسية كاملة، بمشاركة بغداد بونجاح، خلال مواجهة الغرافة.

وشارك بونجاح أساسيا كعادته،ضمن تشكيلة ناديه السد، إلا أنه عجز عن هز الشباك طيلة الـ81 دقيقة التي شارك فيها

وترك الدولي الجزائري مكانه في الدقيقة الـ81، لزميله أندري أيو، هذا الأخير نجح في تسجيل ثنائية كاملة في الوقت المتبقي

وبهذا يواصل مهاجم الخضر، بغداد بونجاح، صيامه عن التهديف، وتتواصل بذلك العقدة التي تلازمه منذ عدة مباريات