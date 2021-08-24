“السد” يُعلن استدعاء بونجاح لتربص الخضر

أعلن فريق السد القطري اليوم الثلاثاء استدعاء نجمه الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” لتربص الخضر الخاص بشهر سبتمبر.

ومن المُقرر أن يلتحق ابن ولاية وهران بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى في الأيام القليلة القادمة تحسبا لمواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو.

وسيستضيف الخضر منتخب جيبوتي يوم الثاني سبتمبر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في الجولة الأولى من تصفيات مونديال قطر.

بينما ستُلعب الجولة الثانية يوم 7 سبتمبر أين يتنقل أبطال إفريقيا لمدينة مراكش المغربية لملقاة بوركينافاسو.