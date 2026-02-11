قناة النهار السراج المنير : الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة بقلم قناة النهار نشر في 11 فيفري 2026 - 15:24 شارك غرِّد أرسل 16 0 السراج المنير : الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QpK4n اقرأ أيضا شاهد وصول رئيس الجمهورية إلى ولاية بشار قناة النهار 01 فيفري من الحديد إلى الزنك والفوسفات..وتيرة متسارعة لانطلاق استغلال الثروات المعدنية قناة النهار 04 فيفري مجتمع .. مواد تجميل محلية الصنع تكسب ثقة الزبائن قناة النهار 25 جانفي تيسمسيلت: سيول "واد بوزقزة" تتجاوز المجرى الطبيعي وتهدد السكنات القريبة قناة النهار 29 جانفي تصريحات بعض المواطنين حول الميزانية المخصصة لشهر رمضان قناة النهار 08 فيفري مازي يصرح .." أحسن حاجة درتها هي أنني اعتزلت الفن" قناة النهار 05 فيفري باتنة .. بداية تساقط الثلوج على مرتفعات الأوراس قناة النهار 08 فيفري اقتصاد : محطة القطار تندوف..فك للعزلة وأبعاد خدماتية واقتصادية مهمة قناة النهار 28 جانفي تحضيرات مكثفة قبيل تدشين محطة "غار جبيلات" وإعطاء اشارة نقل أولى دفعات خامات الحديد نحو وهران قناة النهار 27 جانفي صريح جدا / بين الغفران والنسيان .. هل سبق وأن تعرضت للخيانة قناة النهار 31 جانفي