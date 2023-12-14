قناة النهار السراج المنير/ نزوّد فإنك عن قريب سترحل بقلم قناة النهار نشر في 14 ديسمبر 2023 - 16:19 شارك غرِّد أرسل 98 0 السراج المنير/ نزوّد فإنك عن قريب سترحل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NZm0i اقرأ أيضا مجتمع: منبه السيارة .. إستعمال عشوائي و إزعاج لمستعملي الطريق قناة النهار 12 ديسمبر عين الدفلى : المشي عبر طرقات خطيرة..بديل تلاميذ في ظل غياب النقل المدرسي قناة النهار 10 ديسمبر غليزان: قرى منطقة أولاد سويد ببلدية زمورة .. غياب تام للتنمية قناة النهار 05 ديسمبر محمد سعد الأمين: نطلب من جمهور محمد بوسماحة مايزيدوش يستمعوا للأغاني ديالو رحمة به قناة النهار 01 ديسمبر بلا زعاف مع أ.دكتور نور الدين بكيس / محنة المجانين في الجزائر قناة النهار 06 ديسمبر برج بوعريريج: وصول 150 طن من لحم البقر البرازيلي لتموين السوق وضبط الأسعار قناة النهار 29 نوفمبر غليزان / التدفئة المدرسية بالمازوت.. خطر يهدد التلاميذ قناة النهار 30 نوفمبر طالع هابط: رئيس المجلس البلدي بعنابة حبسلهم التنمية حاوزوه.. "أخدم ولا تبق" قناة النهار 03 ديسمبر شاهد إستقبال رائع لرئيس الجمهورية بتندوف من طرف براعم الولاية.."نساندك و نشد على عضدك" قناة النهار 30 نوفمبر طالع هابط: بعد صرخة مواطن عبر مواقع التواصل الإجتماعي والي البويرة يتحرك لتفقد الأوضاع قناة النهار 05 ديسمبر