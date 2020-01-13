السراج وحفتر يجريان محادثات في موسكو اليوم

تعقد، اليوم الإثنين، بموسكو مفاوضات بين رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، والمشير خليفة حفتر.

كشف مصدر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم لوكالة “سبوتنيك”، عن عقد مفاوضات بين المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في موسكو اليوم.

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”، “يعقد اللقاء بناءً على المبادرة الروسية-التركية”.

وفقا للمصدر، فإن اللقاء سيعقد بمشاركة ممثلي وزارتي الخارجية الروسية والتركية، مشيرا أن المشير خليفة حفتر وصل اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث حل الأزمة الليبية.