السراج يجري محادثات مع المستشارة الألمانية في برلين

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مساء الثلاثاء بمدينة برلين، أنجيلا ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الألمانية والوفد المرافق للسيد الرئيس.

وتناولت المحادثات تداعيات الاعتداء الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس منذ أكثر من شهر، والموقف الأوروبي والدولي حياله.

وعبرت المستشارة الألمانية، في بداية اللقاء عن ترحيبها بزيارة السراج إلى ألمانيا، وجددت دعم بلادها لحكومة الوفاق الوطني.

كما أدانت ميركل الاعتداء على طرابلس وما نتج عنه من قتل وترويع للمدنيين، وبأنه لا حل عسكري للازمة الليبية،

وأعلنت المستشارة عن سعي المانيا إيجاد موقف أوروبي موحد يعجل بوقف اطلاق النار وانسحاب القوات المعتدية وعودة الليبيين إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

من جانبه، أعرب السراج عن تقديره للموقف الألماني، الواضح والصريح والذي سمى الأشياء بمسمياتها ولم يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه.