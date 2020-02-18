السراج يستقبل صبري بوقادوم

وتأتي زيارة بوقادوم في إطار مسعى الجزائر لحل الأزمة الليبية سلميا.
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كشفت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" عن إنقطاع شبكات التزويد بالمياه الشروب ببلدية عين البنيان.
وأفادت سيال، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أنه سيتم الشروع في…
أدانت محكمة جنايات قسنطينة، ثلاثة أشقاء بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تعذيب أخيهم غير الشقيق القاصر.
كما أدانت ذات المحكمة شقيقة وخالي الضحية الطفل القاصر…
قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أنه يجب تنشئة الأطفال على ثوابت الأمة والانفتاح التكنولوجي.
وأضافت كريكو،خلال زيارة إلى مؤسسات متخصصة في حماية…
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