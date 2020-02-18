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السراج يستقبل صبري بوقادوم

الوطني
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السراج يستقبل صبري بوقادوم
بقلم أمينة لعلالي

استقبل، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وزير الخارجية صبري بوقادوم.

وتأتي زيارة بوقادوم في إطار مسعى الجزائر لحل الأزمة الليبية سلميا.


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