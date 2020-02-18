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السراج يشيد بجهود الرئيس تبون في حل الأزمة الليبية

الوطني
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السراج يشيد بجهود الرئيس تبون في حل الأزمة الليبية
بقلم أمينة لعلالي

أشاد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بجهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حل الأزمة الليبية .

وجاء تصريح السراح خلال استقباله لوزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.


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