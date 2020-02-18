السراج يشيد بجهود الرئيس تبون في حل الأزمة الليبية

وجاء تصريح السراح خلال استقباله لوزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.
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يشارك أزيد من 80 عارضا، من داخل وخارج الوطن، في الصالون الدولي الثاني للاستثمار في العقار والبناء والأشغال العمومية بوهران.
وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن…
كشفت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" عن إنقطاع شبكات التزويد بالمياه الشروب ببلدية عين البنيان.
وأفادت سيال، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أنه سيتم الشروع في…
أدانت محكمة جنايات قسنطينة، ثلاثة أشقاء بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تعذيب أخيهم غير الشقيق القاصر.
كما أدانت ذات المحكمة شقيقة وخالي الضحية الطفل القاصر…
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