السراج يلتقي أردوغان عقب وقف إطلاق النار في ليبيا

يحل رئيس حكومة طرابلس الليبية فايز السراج، اليوم الأحد، بتركيا، ليلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، جاءت هذه الزيارة، غداة دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في المنطقة الغربية من ليبيا.

ولم يتم الكشف عن معلومات حول لقاء السراج وأردوغان.

وكان السراج قد حل في إيطاليا، أين أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي”، والذي أعرب عن قلقه من تصاعد التوتر في ليبيا.

وأعلن الجيش الوطني الليبي في وقت سابق عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إعتبارا من ليل السبت إلى الأحد بالتوقيت المحلي.

ورحبت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعلان وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية من قبل كل الأطراف.

وجاء وقف إطلاق النار، بعد جهود بذلتها القوى الدولية، تمهيدا للوصول إلى حل سياسي.

للتذكير، قامت الجزائر بعمل دبلوماسي كبير خلال الأسبوع المنصرم بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل الوصول إلى حل ودي للأزمة الليبية.