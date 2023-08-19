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قناة النهار

السردين بـ 700 دج.. غلاء الأسعار يغيب السمك عن موائد الجزائريين

بقلم قناة النهار
السردين بـ 700 دج.. غلاء الأسعار يغيب السمك عن موائد الجزائريين
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السردين بـ 700 دج.. غلاء الأسعار يغيب السمك عن موائد الجزائريين

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