قناة النهار السردين بـ 700 دج.. غلاء الأسعار يغيب السمك عن موائد الجزائريين بقلم قناة النهار نشر في 19 أوت 2023 - 12:05 شارك غرِّد أرسل 33 0 السردين بـ 700 دج.. غلاء الأسعار يغيب السمك عن موائد الجزائريين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KWZTZ اقرأ أيضا خليها على ربي: العم يرد بجرأة.. "هذوا سبوني وبيناتنا دار الشرع"! قناة النهار 03 أوت سطيف : يوميات العين الساهرة على حماية 125 ألف هكتار من المساحات الغابية قناة النهار 01 أوت صريح جدا: هل يقبل الجزائري أن تقاسمه الزوجة المصاريف اليومية ؟ قناة النهار 19 أوت طالع هابط: صاحب فندق يستنجد بالنوي ويطالب السلطات بفتح تحقيق بسبب إتهامه بجلب بائعات الهوى قناة النهار 08 أوت رئيس الجمهورية : استلمنا طائرة من الحجم الكبير لمجابهة الحـ.ـرائق قناة النهار 05 أوت طالع هابط : النوي يحيى والي ولاية البويرة ويشكره على كل ماقام به بعد الحرائق التي مست الولاية قناة النهار 30 جويلية التنقل عبر الحافلات غير المهيئة..معاناة إضافية في الصيف قناة النهار 03 أوت هل أصبحت روضة الأطفال محطة لا يمكن الإستغناء عنها قبل الإبتدائي؟ قناة النهار 01 أوت أحوال الطقس / إستمرار تساقط الأمطار على هذه المناطق قناة النهار 18 أوت طالع هابط: النوي يقصف الوكالة الوطنية لترقية الحضائر التكنولوجية وتطويرها ويكشف كيف تبذر أموال الشعب قناة النهار 08 أوت