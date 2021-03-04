السردين بـ1000 دينار في أسواق العاصمة

بلغ، صبيحة اليوم الخميس، سعر سمك السردين، في “سوق 12” في بلكور بالعاصمة، إلى 1000 دينار للكيلو غرام الواحد.

وأوضح، أحد البائعين للسمك المدعو “عمي احمد”، أن سعر الصندوق من السردين بلغ في الميناء 25000 دينار.

وعن سبب ارتفاع أسعار هذا النوع من السمك، أرجع عمي احمد ذلك إلى نقصه الكبير.

وأشار المتحدث، إلى أن سوء الأحوال الجوية، عامل من عوامل ارتفاع أسعار الأسماك.

وقال البائع، في السوق إن الأسعار ستشهد ارتفاعا خلال شهر رمضان البارك.

وعن بعض أسعار الأسماك الأخرى ذكر عمي احمد، “المارلون” بين 1600 إلى 2000 دينار حسب نوعيته، الجمبري 2200 دينار.

و”الروجي” بين 1800 إلى 2200 دينار، “الدوراد” بلغت الى 1400 دينار.