 “السردين” بـ450 دينار في الأسواق

بلغ انتاج السمك من نوع “السردين”، اليوم الأحد، على مستوى موانئ ولاية بومرداس، إلى 68.8 طن. حيث وصل سعر “السردين” في سوق الجملة إلى 200 دينار للكيلوغرام.

وحدّد متوسط سعر الكيلو غرام الواحد من “السردين” في التجزئة بـ300 دينار على مستوى الولاية ذاتها. ومن جهته بلغ سعر هذا النوع من الأسماك في العاصمة من 200 الى 300 دينار بالجملة، ومن 300 الى 450 دينار بالتجزئة.

وتشهد في الآونة الأخيرة، أسعار السردين استقرار في الأسعار بسبب وفرة الانتاج في الموانئ عبر مختلف المناطق.

فيما بلغ الإنتاج السمكي، لنهار اليوم في ميناء المرسى، بولاية الشلف 32 طن من سمك ” السردين”. حيث تراوح سعر الإنزال من 2000 إلى 3000 دينار للصندوق أي ما يعادل من 100 الى 150 دينار للكيلوغرام.

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