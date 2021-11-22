السرطان يخطف إعلامية مصرية وزوجها يودعها برسالة مُبكية

إنتقلت إلى رحمة الله، الإعلامية المصرية الشابة، أسماء مصطفى، صبيحة اليوم الإثنين، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأعلن زوج الإعلامية، أيمن أبو العلا، خبر وفاتها، وكتب عبر حسابه الشخصي بفايسبوك: “إنكسر ظهرى وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا اليه راجعون”.

وعانت الراحلة، من مرض السرطان،وتدهورت حالتها الصحية، مطلع شهر نوفمبر الجاري.

وتم نقل الإعلامية، إلى المستشفى إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة جراء معاناتها مع مرض السرطان.

يذكر أن أسماء أعلنت منتصف أكتوبر الماضي تعافيها “جزئيا” من الأورام السرطانية.

وبدأت الإعلامية، تنفيذ وعدها بمشاركة متابعيها بعض خبراتها كمريضة للسرطان.

ووجهت أسماء، رسالة إلى زوجها الدكتور أيمن أبو العلا، مؤكدة أنه لا يزال يراها أجمل سيدة في الكون رغم أن المرض الملعون “دمرها” حسب وصفها.

وكتبت أسماء مصطفى، على صفحتها بفايسبوك: “أمي قبل زواجي لأني كنت أرفض أناس كثر. كانت كل ما تسألني كنت أقوله لها اريد الزواج برجل يحبني لنفسي”.

وأضافت أسماء: “كانت أمي تدعي وتقول لي ربنا يرزقك بالشخص الذي يقدرك ويريح قلبك، ويكون إبن أصول”.

وتابعت: “وربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعواتنا، ورزقني برجل يحبني بصدق، لنفسي ولشخصي ويقدرني والمحنة والمرض ذكروني دعوتها”.

واختتمت قائلة: “المرض الملعون دمرني لكن هو يراني أحلى سيدة في الدنيا، ولا يزال ظهرا وسندا لي في دنيتي. ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك في أولادنا ويحفظهم وأن نتجاوز المحنة ونصبر على البلاء”.

تفاصيل مرض الإعلامية بالمرض الخبيث

وسبق أن كشفت أسماء مصطفى، أسباب عدم مشاركة تجربتها في مقاومة مرض السرطان مع متابعيها مثل بقية المشاهي.

مؤكدة أن حالتها الصحية “معقدة”، ولا زال الفريق الطبي يحاول الوصول لبروتكول علاج كيماوي يناسب حالتها المتأخرة نسبيا.

واعتذرت الإعلامية، عن تقديم بث مباشر لطمأنة محبيها مؤكدة أنها لن تظهر وهي بهذه الحالة الصحية.

كما حذرت أسماء من تجاهل البعض لأعراض المرض مؤكدة أنها فوجئت بانتشار السرطان في معدتها.

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