السرطان يقضي على “إيمان” آخر إناث وحيد القرن السوماطري

نفقت آخر أنثى وحيد قرن سومطري في ماليزيا، بعد أن كان هذا النوع من وحيد القرن منتشرًا في أنحاء آسيا.

وكانت الأنثى الأخيرة النافقة تسمى “إيمان” وماتت عن عمر 25 عامًا متأثرة بإصابتها بمرض السرطان في ولاية “صباح” الواقعة بجزيرة “بورنيو” حيث كانت تتلقى رعاية في محمية طبيعية منذ 2014.

وقال أوغستين توغا مدير إدارة الحياة البرية في الولاية إنّ موت “إيمان” جاء أسرع مما كنّوا يتوقع.

وأعلنت ماليزيا أنّ وحيد القرن السومطري، الذي كان يعيش في مجموعات صغيرة معظمها في إندونيسيا، قد انقرض منذ عام 2015، علمًا أن آخر ذكر قد نفق بماليزيا في شهر مايو 2019.

وحاولت ماليزيا منذ عام 2011، إعادة وحيد القرن السومطري إلى التكاثر، بكل الطرق الممكنة، دون جدوى.

وكان العام الماضي قد إنقرض وحيد القرن الأبيض، بوفاة آخر ذكر من هذا النوع، المسمى “سودان”، في شهر مارس 2018.