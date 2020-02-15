السرطان ينهش أجساد أفراد عائلة معوزة بمنطقة نائية في وهران

تعيش عائلة معوزة تقطن بمسكن قصديري بقرية الحشايشي بلدية مسرغين في وهران مأساة حقيقية بعدما نهش داء السرطان اجساد كافة افرادها راح ضحيته قبل 5 سنوات الوالد المعيل الوحيد للعائلة التي عانت الأمرين بعد وفاته.

هي معاناة قاهرة لعائلة اصاب السرطان أفرادها فأرقت حياتهم تكاليف العلاج باهظة الثمن امام فقر وعوز وعدم توفر اي مصدر دخل ولو بسيط يكفي لسد حاجياتهم المعيشية.

الام العجوز التي تعاني سرطان الدم وابناؤها الثلاثة احدهم ترك مقاعد الدراسة الجامعية لاعالتهم رغم مرضه دخلت في نوبة بكاء لحياة البؤس والشقاء التي تعانيها في بيت قصديري لا تتوفر فيه ابسط ضروريات الحياة الكريمة بعد توقيفها عن العمل في اطار الشبكة الاجتماعية بسبب تجاوزها السن القانونية تناشد ذوي القلوب الرحيمة من مسؤولين ومحسنين النظر الى وضعيتها المزرية بعين الرأفة في ظل حاجتها الماسة الى رعاية صحية واجتماعية.

