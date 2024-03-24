السرعة المفرطة .. تسجيل 4150 مخالفة مرورية قُبيل ساعات الإفطار

سجلت مصالح وفرق الأمن العمومي للأمن الوطني 4150 مخالفة مرورية متعلقة بتجاوز السرعة القانونية قُبيل ساعات الإفطار.

وحسب ببان ذات المصالح تسجيل 4150 مخالفة مرورية متعلقة بتجاوز السرعة القانونية قُبيل ساعات الإفطار. منها مخالفة و2199 جنحة مرورية متعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية على مستوى المناطق الحضرية. وهذا خلال الفترة الممتدة من الـ11 إلى الـ21 مارس الجاري.

كما أحصت خلال نفس الفترة 433 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، أسفر عنه وفاة 15 شخصاً وجرح 514 أخرين.

وتم إطلاق حملة تحسيسية الوطنية للوقاية من حوادث المرور التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، خلال شهر رمضان 2024، تحت شعار “كلنا لرمضان … دون حوادث مرور”.