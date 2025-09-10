  السرقة بالعنف.. شرطة العاصمة توجه نداءً للجمهور

وجّهت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة بولاية الجزائر، نداءً إلى المواطنين، حول “ع.أ” ، مشتبه فيه في قضايا سرقة بالعنف.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فإن المدعو “ع.أ” مشتبه فيه في قضايا سرقة بالعنف في الطريق العام.

في هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف ذكره. التوجه إلى فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة. أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.