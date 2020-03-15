السطو على مكتب بريد بالطارف.. والمواطنون يحبطون العملية ويوقفون الفاعلين

أقدمت عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص كانوا على متن مركبة سياحية من نوع إيبيزا على السطو على مكتب بريد ببلدية بني صالح الحدودية بولاية الطارف.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” نقلا عن مصادر على صلة بالقضية فإن الأشخاص كانوا على متن سيارة إيبيزا سياحية تحمل ترقيم ولاية وهران.

وأضافت ذات المصادر أن المهاجمين اعتدوا على الموظف بالمكتب وقاموا بسرقة مبلغ 300 مليون سنتيم، وأضافت مصادر “النهار اونلاين” أن المواطنين نجحوا في توقيف شخصين فيما فر الثالث بالمركبة لكنه تم توقيفه اثر انقلاب سيارته.

وأشارت ذات المصادر أن المبلغ الذي تم الإستحواذ عليه يقدر ب 300 مليون سنتيم قام صاحب المركبة برميه أثناء ملاحقة المواطنين له.

وأشرت ذات المصادر أن أفراد العصابة متواجدون الأن بمقر فرقة الدرك الوطني ببني صالح وسيتم تقديمهم أمام نيابة محكمة الطارف بعد الإنتهاء من التحقيق الإبتدائي.

وتجدر الإشارة إلى أن الموظف المعتدى عليه أصيب إصابات خفيفة نقل الى قاعة العلاج لتلقي الإسعافات الأولية.