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السعادة في رحاب الإسلام..

منذ الأزل كانت السعادة والشوق إليها من أولويات الإنسان، حيث فتح هذا الشوق جدليات كبيرة وتساؤلات عميقة. للبحث عن مصدر هذه السعادة وموطنها في هذه الحياة، وسبب ذلك هو حب الإنسان لأن تدوم سعادة ونشوته. وحتى هذا الأمر اهتمت به الرؤية الإسلامية، وقد اعترفت هذه الأخيرة بدور ملذات الحياة في تحقيق السعادة، لكنها جعلتها في أدنى المراتب، واختلف الفلاسفة والعلماء ورجال الدين حول تحديد محل السعادة في داخل الإنسان، فرأى بعضهم أنها تحصل بالعقل، وتحدث آخرون عن سعادة الروح، وتكلم قسم ثالث عن سعادة القلب من خلال تنقيته، وآخرون يرونها في ماذا يكسب المرء من ملموس بين يديه، من جهة أخرى اتفق الجميع أن سعادة الدنيا لا تنفك عن منغصات الحياة وكدرها، وأن المعاناة جزء من تحصيل السعادة، ليخلصوا إلى أن المشكلة تكمن في تعلق القلب بالموجودات، وتطلع النفس إلى ما ليس عندها وأن تشتهي ما لا تملكه، فكل ذلك يكدر صفو الإنسان، ويحول لحظات حياته إلى معاناة وألم، لذلك كانت الرؤية الإسلامية توطن النفس على أن يأخذ المرء الحياة بحلوها مرها، وكان شمس التبريزي يقول: “يا أيها المسافر لا تعلق القلب بمنزل ما بحيث تحزن عندما تغادره”، فإذا قل ما يفرح الإنسان به، قل ما يحزن عليه.

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