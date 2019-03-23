”السعادة” مسرحية جديدة لجمعية “الأمل” تعرض قريبا في وهران

يتم عرض مسرحية جديدة بعنوان “السعادة” بوهران في 27 مارس الجاري بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمسرح حسبما أستفيد اليوم من المنظمين.

العرض سيتزامن مع حفل تخرج الدفعة ال22 لمدرسة التكوين في تقنيات المسرح لجمعية “الأمل”.

الدفعة مكونة من 17 فنانًا شابًا ستتاح لهم الفرصة لإبراز مواهبهم على خشبة المسرح من خلال تقمص شخصيات مختلفة في المسرحية المخصصة للشباب.

ويضم رصيد جمعية “الأمل” عدد من الأعمالي أحدثها بعنوان “تحويسة بالكروسة” ومن المقرر أن تقوم بجولة في العديد من المدارس بولاية وهران.

للتذكير إستفاد أكثر من 900 من هواة الفن المسرحي من دورات تكوينية سطرتها هذه الجمعية التي تحتفل هذا العام بالذكرى ال 43 لتأسيسها.