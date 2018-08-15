“السعداء”و”جميل، جدّ جميل” يمثلان الجزائر في نهائيات جوائز الأفلام الافريقية

تم اختيار فيلمين جزائريين للمشاركة في نهائيات “جوائز الأفلام الافريقية” برواندا.

ويتعلق الأمر بفيلم “السعداء” لصوفيا جاما و”جميل، جدّ جميل” للمخرج الخيّر زيداني.

وقال المخرج الخيّر زيداني، إنه سعيد بترشيح فيلمه القصير في هذه المسابقة، التي تعد بمثابة جوائز الأوسكار الافريقية.

مشيرا إلى أن فيلم “السعداء” لصوفيا جاما سيكون حاضرا في طبعة 2018 من هذه المسابقة السينمائية.

ويأتي ترشيح الفيلمين الجزائريين بعد أن حصدا جوائز مختلفة ومشاركتهما في عديد المهرجانات السينمائية العربية والدولية خلال العام 2018.

وسيقام حفل توزيع الجوائز في يوم 22 سبتمبر المقبل في العاصمة الرواندية كيغالي.

وهو الحفل الذي سيشهد مشاركة العشرات من نجوم السينما الافريقية من ممثلين ومخرجين.

كما ستشهد الطبعة تنافسا بين 500 فيلم في مختلف الفئات ما بين أفلام طويلة وقصيرة ووثائقية.