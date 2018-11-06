“السعداء” لصوفيا جاما يعرض بالعاصمة ووهران وبجاية بداية من الغد

عرض اليوم امام الصحافة أول فيلم روائي طويل للمخرجة صوفيا جاما “السعداء” قبل ان يتم عرضه بكل من وهران وبجابة.

الفيلم غاص في يوميات المجتمع الجزائري لما بعد مرحلة الارهاب من خلال جيلين.

وبعد ان انجازها للفيلمين القصيرين “ال100 خطوة للسيد المجهول” و”صبيحة سبت هادئة”.

اقترحت صوفيا جاما لعشاق السينما الجزائريين فيلم “السعداء” المبرمج في القاعات ابتداء من يوم الاربعاء بوهران والجزائر وبجاية.

حتى قبل ان يتم توزيعه بفرنسا وبلجيكا وتونس.

وتجدر الاشارة الى ان هذا الفيلم من نوع الكوميديا الدرامية من 102 دقيقة قد خرج الى النور في ديسمبر 2017.

قد سبق له المشاركة في عديد المهرجانات المشهورة على غرار البندقية بإيطاليا.