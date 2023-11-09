السعر والمواصفات.. تعرف على أقوى وأغلى سياراتCHERY بالجزائر

أعلنت شركة أوتو ليدر كومباني auto leader company، اليوم الخميس، عن الإطلاق الرسمي لعلامة السيارات شيري في الجزائر بحلتها الجديدة.

وكشفت الشركة، عن أسعار سيارات شيري و باقة موديلاتها التي ستسوق في الجزائر. قبل نهاية سنة 2023.

وتتضمن باقة شيري من السيارات، موديلات تتناسب مع متطلبات السوق الجزائرية وبأسعار تنافسية تتراوح بين 199 مليون و 500 مليون سنتيم، وضمان 7 سنوات.

وتعتبر سيارة Tiggo 8 Max 2.0 TGDI 7 DCT، الموديل لأقوى لدى علامة شيري مع علبة أوتوماتيكية من 7 سرعات. وتعرض هذه السيارة، في الجزائر، بسعر 539 مليون و900.

Tiggo 8 Max .. فخامة وأداء أفضل على الطرق الوعرة

تعمل Tiggo 8 max الفاخرة ذات السبع مقاعد، بمحرك تربو متاح بسعة 1.6 لتر و2.0 لتر. ونظام تبديل التروس الإلكتروني ومنصة T1X. التي تضمن أداءً أفضل للسيارة على الطرق الوعرة.

وبالنسبة للتصميم الخارجي للسيارة، فإنها مزودة بمصابيح أمامية وخلفية LED ومؤشر لتحديد الإتجاهات. ورف سقف قوي مصنوع من الألمنيوم ومرآة الرؤية الخلفية الخارجية.

كما أنها تتمتع بالعديد من وسائل الأمان والتقنيات الحديثة. التي تمنح راكبيها تجربة مريحة ومميزة مثل جهاز استشعار وقوف السيارات وشاشة عرض عالية الجودة قياسها 12.3 إنش.

وكذا شاشة لمس للتكييف ومكابح الوقوف الإلكترونية. وهيكل السيارة القوي ومستشعر ضغط الهواء في الإطارات. ونظام مساعدة السائق الحديث والوسائد الهوائية.