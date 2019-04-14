السعودية أول دولة عربية تعترف بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني

أكدت المملكة العربية السعودية، السبت، دعمها لخطوات المجلس العسكري الانتقالي في السودان، حسب بيان لوكالة الأنباء السعودية.

وجاء في البيان أن “المملكة العربية السعودية، ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق”.

وأضاف البيان: “تعلن المملكة دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وتأمل أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق”.

وتابع : “وتدعو-السعودية- الشعب السوداني بجميع فئاته وتوجهاته، إلى تغليب المصلحة الوطنية بما يحقق تطلعاته وآماله في الرخاء والتنمية والازدهار”.

كما أن العاهل السعودي، الملك سلمان، أصدر توجيهات للجهات المعنية في المملكة، بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية، حسب نفس البيان.

وبهذا، تصبح المملكة العربية السعودية، أول دولة عربية، تعترف بالمجلس العسكري الامتقالي في السودان.

وفي السياق ذاته، أكدت دولة الإمارات، دعمها وتأييدها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان، حسب وكالة الأنباء الاماراتية.

من جهته، أعلن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، تضامن بلاده مع المجلس الانتقالي في السودان.

وثمن الملك البحريني، المواقف الأخوية الثابتة مع السودان، وحرصه الدائم على العمل العربي المشترك، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي ذلك، بعد أداء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان القسم، وإعلان رئيسه عبد الفتاح البرهان، عن حزمة من القرارات.

وشملت هذه القرارات، إلغاء حظر التجوال، وإطلاق سراح المعتقلين تحت قانون الطوارئ، وأكد أنه سيسلم السلطة لحكومة مدنية.