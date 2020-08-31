السعودية: إحالة كل من قائد القوات المشتركة ونائب أمير منطقة الجوف للتحقيق في قضايا فساد

أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الإثنين أوامر ملكية تتعلق بتسيير شؤون المملكة.

ونقلا عن “وأس” أعفى خادم الحرمين الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وتم إحالته للتحقيق.

كما أحال الملك سلمان بن عبد العزيز الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

وكلف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

ووفق الامر الملكي أحال كل من يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، و محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، وكذا فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، بالإضافة إلى محمد بن علي بن محمد الخليفه للتحقيق.

وأسند إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.

وجاء هذه القرارات بناءا على خلفية في تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وكذا عن وجود فساد مالي في الوزارة.